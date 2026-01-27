PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Am Bache/ Einbruch in Sporthalle

Coesfeld (ots)

Unbekannte verschafften sich Zutritt zur Turnhalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums. Zwischen 16 Uhr am Montag (26.01.26) und 10 Uhr am Dienstag (27.01.26) beschädigten die Täter ein Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

