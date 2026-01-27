Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 26.01.2026, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr, in eine Doppelhaushälfte auf der Halterner Straße in Dülmen ein. Hierzu schlugen sie zuvor die Glasscheibe einer rückwärtig gelegenen Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten eine mittlere vierstellige Bargeldsumme, sowie hochwertiges Werkzeug.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

