Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bombeck
Autofahrer ohne Führerschein und Zulassung angehalten

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 26.01.2026, gegen 15.45 Uhr, im Rahmen einer gezielten Kontrolle, einen 36-jährigen Autofahrer aus Nottuln an und kontrollierten ihn.

Der Autofahrer gab sofort zu, keinen Führerschein zu besitzen und für sein Auto keine Zulassung zu haben. Außerdem habe er die Kennzeichen von einem Schrottplatz entwendet und die Plaketten "repariert".

Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 36-Jährigen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv.

Dem Nottulner wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

