POL-COE: Lüdinghausen, Ludwig-Erhard-Straße/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Ludwig-Erhard-Straße einen Transporter aufgebrochen. Zwischen 22 Uhr am Freitag (23.01.26) und 10 Uhr am Montag (26.01.26) öffneten die Täter gewaltsam das Schloss der Schiebetür und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Bosch. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
