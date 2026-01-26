PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Brock/ Auto rutscht in Graben

Coesfeld (ots)

Gegen 10.05 Uhr ist am Montag (26.01.26) ein 26-jähriger Autofahrer aus Coesfeld von der L843 abgekommen. In der Bauerschaft Brock rutschte das Auto in einen Graben. Zur Unfallzeit schneite es. Mit einem Rettungswagen kam der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

