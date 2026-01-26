Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, K6/ Auto kollidiert mit Baum

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Aufgrund von Glätte ist ein 80-jähriger Autofahrer aus Selm am Montag (26.01.26) von der K6 abgekommen. Gegen 10.45 Uhr war er in Richtung Capelle unterwegs, als das Auto nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß. Nach derzeitigem Stand wurde der Mann leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell