Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee

Taschendiebstahl im Supermarkt - Täterin kann beschrieben werden

Coesfeld (ots)

In einem Supermarkt auf der Blickallee in Havixbeck rempelte am 23.01.2026, gegen 13 Uhr, eine bislang unbekannte Täterin einen 71-jährigen Havixbecker an und entwendete ihm die Geldbörse (samt Inhalt) aus seiner Jackentasche. Mit der entwendeten EC-Karte hob die Täterin unmittelbar im Anschluss einen vierstelligen Eurobetrag an der im Nahbereich befindliche Sparkasse ab (ca. gegen 13.20 Uhr).

Der 71-Jährige beschreibt die Täterin wie folgt:

- weiblich - schwarze Haare - trug eine medizinische Maske - bekleidet mit einem blauen Mantel und einer Kapuze.

Die Beschreibung stimmt mit einer Frau überein, welche eine aufmerksame Angestellte der Sparkasse am Geldautomaten beobachtet und später von hinten fotografieren konnte.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell