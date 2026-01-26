Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Nikolaus-Ehlen-Weg

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 24.01.2026, in der Zeit von 15.20 Uhr bis 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Nikolaus-Ehlen-Weg in Rosendahl, Osterwick ein. Hierzu schlugen sie das Glas einer rückwärtig gelegenen Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell