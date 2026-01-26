POL-COE: Billerbeck, Gartenstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Gartenstraße sind Unbekannte am Samstag (24.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 23.05 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
