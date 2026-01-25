PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: PKW-Brand, Täter flüchten in dunklem Kombi

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge konnte, nachdem er einen lauten Knall hörte, auf dem LIDL-Parkplatz Gewekenstraße ein brennendes Fahrzeug sehen. Davor stand ein dunkelblauer Kombi, vermutlich ein BMW, der sich dann mit überhöhter Geschwindigkeit entfernte. Hierbei brach das Heck des Kombis aus und das Fahrzeug drehte sich einmal um die eigene Achse, um dann die Flucht fortzusetzen. An dem brennenden Fahrzeug waren offenbar die Räder entwendet worden und es war u.a. auf einer Lachgasflasche aufgebockt. Wer Angaben zu dem Fluchtfahrzeug und/oder den Tätern machen kann, möge sich bitte unter der Rufnummer 0209/365-8240 an die Polizei wenden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

