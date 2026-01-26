Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südfeld/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Straße Südfeld in Herbern in eine Firma eingebrochen. Gegen 00.35 Uhr öffneten die Täter in der Nacht auf Samstag (24.01.26) gewaltsam eine Tür zu einer Lagerhalle. Aus dieser entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln. Zum Transport nutzten die Täter einen weißen Mercedes Vito mit Bochumer Kennzeichen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell