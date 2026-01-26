PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südfeld/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Straße Südfeld in Herbern in eine Firma eingebrochen. Gegen 00.35 Uhr öffneten die Täter in der Nacht auf Samstag (24.01.26) gewaltsam eine Tür zu einer Lagerhalle. Aus dieser entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln. Zum Transport nutzten die Täter einen weißen Mercedes Vito mit Bochumer Kennzeichen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

