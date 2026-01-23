Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Reminder: Schockanrufe - Ich lege auf! Kriminalpolizei lädt zur Vortragsreihe für Senioren

Coesfeld (ots)

Schockanrufe, bei denen Betrüger ältere Menschen mit dramatischen Geschichten in Panik versetzen, sind eine häufige Masche, um Geld zu ergaunern. Um auf diese Gefahr hinzuweisen, lädt die Beratungsstelle der Kriminalpolizei zu einer Vortragsreihe über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen ein. Der erste Vortrag widmet sich speziell dem Thema "Schockanrufe". Er findet am 27. Januar 2026 um 15 Uhr in der Bernhard von Galen Straße 7a statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Katrin Hagedorn informiert über typische Merkmale solcher Anrufe und gibt präventive Tipps, wie man sich schützen kann. Ein wichtiger Ratschlag: "Im Zweifel immer auflegen!" Der Vortrag richtet sich an ältere Menschen, aber auch Angehörige sind herzlich eingeladen.

Weitere Termine der Vortragsreihe:

- 25.03.26 um 10 Uhr - 21.05.26 um 15 Uhr - 21.07.26 um 18 Uhr - 28.09.26 um 15 Uhr - 12.11.26 um 10 Uhr

Die Termine und Themen werden jeweils rechtzeitig vorher bekannt gegeben.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell