POL-COE: Nottuln/Neuer Bezirksbeamter der Polizei wird vorgestellt
Coesfeld (ots)
Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (03.02.2026) um 12.30 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Nottuln ein. Die Vorstellung findet im Trauzimmer des Rathauses statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten.
