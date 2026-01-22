Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525, Harle/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Havixbeck hat am Mittwoch (21.01.26) während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient. Gegen 15.35 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung das und stoppte den Mann an der B525 in Harle. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Havixbecker musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 31-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

