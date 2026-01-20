PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Silberwiese, Kleine Koppel
Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in Dülmen

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19.01.2026) kam es zu einem versuchten Einbruch und einem erfolgreichen Einbruch in Dülmen.

Auf der Silberwiese in Dülmen gelangten bisher unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise in Einfamilienhaus. Sie durchsuchten einige Zimmer und Schränke und entwendeten Bargeld, Schuhe, verschiedene Parfums und eine Jacke.

Zwei unbekannte Täter versuchten gegen 01.45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Kleine Koppel einzubrechen. Als sie die Überwachungskamera bemerkten flüchteten sie. An Hand der Videoaufzeichnungen können sie wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - männliche Person
   - schlanke Statur
   - Handschuhe
   - schwarze Winterjacke
   - schwarze Hose

Täter 2:

   - männliche Person
   - schlanke Statur
   - heller Pulli
   - Weste
   - schwarze Hose
   - Rucksack

Ebenfalls ist auf der Aufzeichnung zu hören, dass einer der Täter akzentfrei Deutsch sprach.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

