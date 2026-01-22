POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Opel Movano aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein 31-jähriger Autofahrer aus Havixbeck hat am Mittwoch (21.01.26) während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient. Gegen 15.35 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung das und stoppte den Mann an der B525 in Harle. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Havixbecker musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine ...

