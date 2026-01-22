POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Opel Movano aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch (21.01.26) gegen 16 Uhr, dass Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Opel Movano eingeschlagen hatten. Dieser stand auf dem Parkplatz Am Wasserturm. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
