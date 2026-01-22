POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (21.01.26) in ein Haus an der Straße Im Flothfeld eingebrochen. Zwischen 18.55 Uhr und 23 Uhr gingen die Täter die Terrassentür und ein Fenster an. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell