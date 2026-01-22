PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (21.01.26) in ein Haus an der Straße Im Flothfeld eingebrochen. Zwischen 18.55 Uhr und 23 Uhr gingen die Täter die Terrassentür und ein Fenster an. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

  • 22.01.2026 – 08:08

    POL-COE: Dülmen, Am Wasserturm/ Opel Movano aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch (21.01.26) gegen 16 Uhr, dass Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Opel Movano eingeschlagen hatten. Dieser stand auf dem Parkplatz Am Wasserturm. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

  • 22.01.2026 – 07:59

    POL-COE: Coesfeld, B525, Harle/ Verdacht der Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Ein 31-jähriger Autofahrer aus Havixbeck hat am Mittwoch (21.01.26) während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient. Gegen 15.35 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung das und stoppte den Mann an der B525 in Harle. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Havixbecker musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine ...

