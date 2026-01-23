PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Müllerstraße
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen, am 22.01.2026, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Müllerstraße in Lüdinghausen, Seppenrade ein.

Hierzu durchbohrten sie die Fensterscheibe eines Kellerfensters und gelangten so in das Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtlich Räume und Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Polizei Coesfeld

