POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Müllerstraße
Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen, am 22.01.2026, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Müllerstraße in Lüdinghausen, Seppenrade ein.
Hierzu durchbohrten sie die Fensterscheibe eines Kellerfensters und gelangten so in das Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtlich Räume und Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
