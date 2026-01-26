POL-COE: Ascheberg, Bügelkamp/ Einbruch in Haus
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Bügelkamp am Samstag (24.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
