Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Mehrere Sachbeschädigungen

Coesfeld (ots)

Über das Wochenende kam es in Dülmen zu Sachbeschädigungen an Autos und Böllerwürfen. Die Vorgänge geschahen zwischen 20.35 Uhr am Freitag (23.01.26) und 00.25 Uhr am Sonntag (25.01.25). In allen Fällen sollen Jugendliche beteiligt gewesen sein. Am Fehrbelliner Platz schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein, an der Lüdinghauser Straße beschädigten sie ein Auto durch einen Böller und An der Spinnerei haben sie Eis auf ein Auto geworfen. Zudem warfen Jugendliche am Fehrbelliner Platz Böller herum. Polizisten trafen diese an, stellten die Böller sicher und erteilten Platzverweise. Die Polizei prüft Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

