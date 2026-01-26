PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Drei Autofahrer waren in Dülmen berauscht unterwegs. Bei einem 21-jährigen Autofahrer aus Dülmen war der freiwillige Drogenvortest am Samstag (24.01.26) positiv auf MDMA, bei einem 27-jährigen Dülmener Autofahrer verlief dieser am Montag (26.01.26) positiv auf MDMA und Benzodiazepin und ein freiwilliger Alkoholtest war bei einer 62-jährigen Autofahrerin aus Marl am Freitag (23.01.26) mit rund 1,4 Promille positiv. Alle mussten mit zur Wache, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein der Marlerin sicher und leiteten Verfahren ein.

