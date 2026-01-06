PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Holzunterstandes in Büchel

Büchel (ots)

In der Nacht vom 01. auf den 02.Januar 2026 kam es auf einem Grundstück Hauptstraße/ Ecke Herrenstraße in Büchel zu einem Vollbrand eines Holzunterstandes mit Brennholz. Dank der Aufmerksamkeit von zufällig vorbeifahrenden Bundeswehrangehörigen und dem schnellen Eingreifen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Büchel, Gevenich, UImen und Alflen konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein Nachbarwohnhaus verhindert werden. Dadurch sind hier lediglich hitzebedingte, leichte Gebäudeschäden zu verzeichnen.

Auch wenn die Brandursache noch unklar ist, bittet die Kriminalpolizei Mayen um Mitteilung möglicher verdächtiger Beobachtungen im Umfeld der Brandörtlichkeit.

Polizeidirektion Mayen

