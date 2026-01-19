Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht
Altenkirchen (ots)
Am Freitag, 16.01.2026, ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem, auf einem Parkplatz im Dammweg abgestellten, Pkw Audi. Dieser wurde hierbei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
