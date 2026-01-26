Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Einbruch ins düb

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in das düb eingebrochen. Zwischen 22 Uhr am Sonntag (25.01.26) und 5.55 Uhr am Montag (26.01.26) gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise ins Innere. Sie durchsuchten und verwüsteten verschiedene Räume sowie die Kassenbereiche. Zudem waren Styropor-Deckenplatten willkürlich verschoben. Auch lagen Schwimmutensilien ungeordnet in den Räumen verteilt. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

