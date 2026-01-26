PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Einbruch ins düb

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in das düb eingebrochen. Zwischen 22 Uhr am Sonntag (25.01.26) und 5.55 Uhr am Montag (26.01.26) gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise ins Innere. Sie durchsuchten und verwüsteten verschiedene Räume sowie die Kassenbereiche. Zudem waren Styropor-Deckenplatten willkürlich verschoben. Auch lagen Schwimmutensilien ungeordnet in den Räumen verteilt. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:12

    POL-COE: Dülmen/ Berauscht unterwegs

    Coesfeld (ots) - Drei Autofahrer waren in Dülmen berauscht unterwegs. Bei einem 21-jährigen Autofahrer aus Dülmen war der freiwillige Drogenvortest am Samstag (24.01.26) positiv auf MDMA, bei einem 27-jährigen Dülmener Autofahrer verlief dieser am Montag (26.01.26) positiv auf MDMA und Benzodiazepin und ein freiwilliger Alkoholtest war bei einer 62-jährigen Autofahrerin aus Marl am Freitag (23.01.26) mit rund 1,4 ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:54

    POL-COE: Havixbeck, Blickallee / Taschendiebstahl im Supermarkt - Täterin kann beschrieben werden

    Coesfeld (ots) - In einem Supermarkt auf der Blickallee in Havixbeck rempelte am 23.01.2026, gegen 13 Uhr, eine bislang unbekannte Täterin einen 71-jährigen Havixbecker an und entwendete ihm die Geldbörse (samt Inhalt) aus seiner Jackentasche. Mit der entwendeten EC-Karte hob die Täterin unmittelbar im Anschluss einen vierstelligen Eurobetrag an der im Nahbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren