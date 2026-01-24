PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der B 39

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der B 39 auf Höhe der AS Hockenheim Zentrum/Talhaus im Einsatz. In Fahrtrichtung Karlsruhe kam es zu einem schweren Umfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Über Verletzte und das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

