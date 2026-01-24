POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der B 39
Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der B 39 auf Höhe der AS Hockenheim Zentrum/Talhaus im Einsatz. In Fahrtrichtung Karlsruhe kam es zu einem schweren Umfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Über Verletzte und das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden.
