POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der B 39

Wiesenbach/RNK (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bei einer Personensuche im Bereich Wiesenbach im Einsatz. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im dortigen Waldgebiet ein 33-Jähriger in hilfloser Lage befindet. Die Suchmaßnahmen werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Die Person wird wie folgt ...

mehr