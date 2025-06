Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 414, Gemarkung Hof

Hof (ots)

Am Montag, 23.06.2025 gegen 19:10 Uhr kam aus auf der Bundesstraße 414 in der Gemarkung Hof zu einem Verkehrsunfall infolge dessen eine Person verletzt wurde. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 414 aus Fahrtrichtung Salzburg kommend in Fahrtrichtung Bad Marienberg. Ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Strecke in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung der B414 zur Südstraße bog der 82-jährige Mann nach links ab, ohne auf den entgegenkommenden, bevorrechtigten Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die 56-jährige Beifahrerin des aus Fahrtrichtung Salzburg kommenden Pkw verletzt wurde. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

