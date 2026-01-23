Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer flüchtet vor Polizei, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 16:30 Uhr flüchtete ein 23-jähriger Opel-Fahrer vor einer Polizeistreife, nachdem er einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Der 23-Jährige folgte zunächst der Polizeistreife, die ihm deutliche Haltesignale gaben, in der Straße Zum schönen Bild bis zum Apfelweg, bog dann jedoch plötzlich in den Apfelweg ein und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit ins Wohngebiet.

Kurz darauf konnten die Beamten den jungen Autofahrer wieder auffinden und ihm in Richtung der L550 folgen. Der Opelfahrer versuchte jedoch weiterhin die Streife abzuhängen und fuhr von der Fahrbahn auf einen Acker in Richtung Hilsbach. Hierdurch gelang dem 23-Jährigen die Flucht. Während der Fahndungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte den verlassenen und beschädigten Opel in der Straße Zum schönen Bild auf. Der junge Mann setzte seine Flucht jedoch zu Fuß weiter fort. Ermittlungen führten die Beamten schließlich zur Identität des Mannes. Er konnte bislang jedoch noch nicht angetroffen werden. Wieso er vor der Polizeistreife geflüchtet ist, ist noch unklar.

Es meldeten sich jedoch mehrere Verkehrsteilnehmer, welche durch die waghalsige und rücksichtslose Fahrweise stark gefährdet wurde. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach weiteren Geschädigten und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell