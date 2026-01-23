PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Hirschgeweih an Bronzefigur entwendet - Zeugenaufruf

in-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte das Geweih einer Hirschfigur in Wilhelmsfeld.

Die Unbekannten brachen im genannten Zeitraum beide Geweihe an der lebensgroßen Bronzefigur, die am Parkplatz "Am Hirschwald" aufgestellt ist, ab und entwendeten sie. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 13:24

    POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

    Heidelberg (ots) - Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagmorgen in Heidelberg-Schlierbach. Eine 58-jährige Frau war kurz nach 8 Uhr mit ihrem Kia auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Als ein vor ihr fahrender 32-Jähriger seinen Toyota ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:18

    POL-MA: Heidelberg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen um 09:15 Uhr meldete eine Anruferin Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg. Vor Ort konnte das Feuer einer Erdgeschosswohnung zugeordnet werden. Sämtliche Bewohner des Anwesens konnten durch die Einsatzkräfte evakuiert werden. Auch zwei Hunde, die sich in der betroffenen Wohnung befanden, konnten rechtzeitig gerettet und in die Obhut der Tierrettung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren