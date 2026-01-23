Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Hirschgeweih an Bronzefigur entwendet - Zeugenaufruf

in-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte das Geweih einer Hirschfigur in Wilhelmsfeld.

Die Unbekannten brachen im genannten Zeitraum beide Geweihe an der lebensgroßen Bronzefigur, die am Parkplatz "Am Hirschwald" aufgestellt ist, ab und entwendeten sie. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

