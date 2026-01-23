Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen um 09:15 Uhr meldete eine Anruferin Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg. Vor Ort konnte das Feuer einer Erdgeschosswohnung zugeordnet werden. Sämtliche Bewohner des Anwesens konnten durch die Einsatzkräfte evakuiert werden. Auch zwei Hunde, die sich in der betroffenen Wohnung befanden, konnten rechtzeitig gerettet und in die Obhut der Tierrettung gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr Heidelberg konnte der Brand rasch gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein Wasserkocher, der sich auf einer angeschalteten Herdplatte befand, in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Wohnung, die nach derzeitigem Ermittlungsstand unbewohnbar ist. Die übrigen Anwohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

