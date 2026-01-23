Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl eines Rollers - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ein Motorroller entwendet.

Der Besitzer parkte seinen Roller der Marke Aprilla am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr im Geraer Ring. Bei seiner Rückkehr am heutigen Morgen gegen 04:45 Uhr konnte er diesen nicht mehr auffinden. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Zweirad auf unbekannte Weise.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell