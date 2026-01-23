Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 25-Jähriger von unbekannten Personen körperlich angegriffen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 25-jähriger Mann im Mannheimer Stadtteil Innenstadt von bislang unbekannten Personen körperlich angegriffen.

Ersten Ermittlungen zufolge stieg der 25-Jährige gegen 18:00 Uhr an der Haltestelle Paradeplatz aus einer Straßenbahn und war im Quadrat P 1 zu Fuß unterwegs. Dort soll eine fünfköpfige Personengruppe auf den Mann zugekommen sein. Nach einer kurzen Unterhaltung, vermutlich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, hat einer der Unbekannten den 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Unmittelbar danach verließ die Personengruppe die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Sie sollen zur Tatzeit mit schwarzen Masken vermummt gewesen sein.

Einer der Personen konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - etwa 25 Jahre bis 30 Jahre alt, - circa 180 cm groß, - schwarze Haare, - trug einen Bart, - süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Hintergründe zu der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell