POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person im Baustellenbereich aufgefunden - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits am Montag, 19.01.2026, gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6199327 ), wurde am Abend des Samstags, 17.01.2026, im Baustellenbereich eines Anwesens an der Ecke Alte Leimegrube/Langgewannstraße ein 28-jähriger Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von einem missglückten sogenannten Basejump auszugehen. Dabei zog sich der 28-Jährige schwere Verletzungen durch Bewehrungsstangen zu, die aus dem Boden ragten.

Der Mann wurde durch Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Wenig später war er nicht mehr in kritischem Zustand. Mittlerweile geht es ihm den Umständen entsprechend besser.

Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Vorfalls durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

