Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl zwischen 19 Uhr am Mittwoch und kurz vor 8 Uhr am Donnerstag zwei hochwertige Fahrräder vor einem Haus in der Blumenthalstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Bei den Fahrrädern der Marke Bulls handelt es sich um das Modell Sonic EVO AM 2 Carbon. Diese waren mittels Faltschlössern an Metallrahmen angeschlossen. Am Donnerstagmorgen musste die Besitzerin eines der Räder feststellen, dass beide gestohlen worden waren und die durchtrennten Schlösser am Boden lagen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen der Diebstähle im besonders schweren Fall. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell