FW Leichlingen: Ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Leichlingen - über 300 Einsätze in 2025

Ein vergleichsweiser ruhiger Jahreswechsel hatte die Leichlinger Feuerwehr. Lediglich zu einem Einsatz mussten die Kräfte des Löschzug Metzholz um 01:11 Uhr ausrücken. In der Ortschaft Metzholz brannten Silvesterreste, die mit dem Schnellangriff (C-Rohr) schnell abgelöscht werden konnten. Als die Nacht grade vorbei war, ließ der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten. Um 07:57 Uhr wurde der Löschzug Stadtmitte aufgrund einer Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst zur Mittelstraße gerufen.

Das alte Jahr 2025 schließen wir mit 318 Einsätzen ab. Die Einsatzzahlen bleiben weiterhin vergleichsweise hoch. Noch im Vorjahr waren es 344 Einsätze.

Es kam zu einigen Kleinbränden (Unrat, Kleinfahrzeugen oder Vegetation), zu Bränden in Gebäuden musste 23 Mal ausgerückt werden. Unter anderem mussten wir zu einsatzintensiven größeren Bränden

- am 1. April in einem Gewerbebetrieb zur Müllsortierung am

Stockberg,

- am 19. September zu einem Dachstuhlbrand in Kradenpuhl, - sowie zuletzt am 23. Dezember zu einem Wohnhausbrand am Fritz-Hinrichs-Weg in Witzhelden ausrücken.

Zudem blickt die Leichlinger Einsatzkräfte im Jahr 2025 auf ein einsatzreiches Jahr im Bereich der technischen Hilfeleistung zurück.

So wurden 31 Menschen aus teils akuten Notlagen befreit. Zusätzlich rückte die Feuerwehr sechsmal zur Rettung von Tieren in Not aus. Bei 22 Verkehrsunfällen stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher, befreiten eingeklemmte Personen und unterstützten den Rettungsdienst

Viermal wurde das Quad zur Menschenrettung aus Waldgebieten und zur Unterstützung beim Waldbrand in Overath eingesetzt. Sechsmal wurden unsere Einsatzkräfte im Rahmen der Fachgruppe Information & Kommunikation (IuK) in den Städten des Rheinisch-Bergischen Kreises tätig. Statistisch gesehen kam es Donnerstags und Samstags zu den meisten Alarmierungen.

Weitere Erwähnenswerte Einsätze sind:

- Im Bereich Diepental wurden im Mai Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg

entdeckt. Neben den eingesetzten Feuerwehrkräften waren auch ein Drohnenteam der DLRG sowie der Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort.

- Im September forderte ein zeitintensiver Einsatz an der Neukirchener Straße

umfangreiche Kräfte: Drei Löschzüge waren notwendig, um einen Neubau nach einer Rauchentwicklung zu entrauchen.

- Im November löste in einem Einfamilienhaus ein Kohlenmonoxidmelder aus. Dank

der frühzeitigen Warnung konnten die Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

- Drei mal musste die Leichlinger Wehr zu Einsätze auf der Bahnstrecke ausrücken.

Ebenfalls wurden 17 Brandsicherheitswachen im Leichlinger Stadtgebiet durchgeführt.

Abseits unserer Einsätze investieren wir unzählige Stunden in Ausbildungen, Übungen, Fortbildungen, Gerätepflege und Verwaltungsarbeit - dies alles rein ehrenamtlich und mit Leidenschaft für die Gemeinschaft und unsere schöne Stadt.

