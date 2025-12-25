Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Wohnhaus durch Brand unbewohnbar

Leichlingen (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember bekämpfen Einsatzkräfte aller Löschzüge einen Brand in einem Wohnhaus am Fritz-Hinrichs-Weg im Stadtteil Witzhelden.

Gegen 23:40 Uhr wurde der Löschzug 4 Witzhelden und die Drehleiter zu einem gemeldeten Kaminbrand gerufen. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer augenscheinlich stark ausgebreitet. Rauch drang aus dem gesamten Gebäude. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Umgehend wurde das Alarmstichwort auf "F-Gebäude" geändert und die Alarmstufe erhöht. Mit dieser Änderungen wurden die Löschzüge Stadtmitte und Metzholz ebenfalls zur Einsatzstelle gerufen.

Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte sich das Feuer weiter ausbreiten und in den Dachstuhl hineinziehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Alarmstufe erneut erhöht und Stadtalarm für alle Löschzüge ausgelöst.

Um das Feuer zu löschen, wurden mehrere Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz mit mehreren C-Rohren im Gebäude eingesetzt. Über die Drehleiter wurde ebenfalls ein C-Rohr eingesetzt und im Verlauf auch das Dach abgedeckt. Durch die Löschmaßnahmen konnte eine Brandausbreitung auf umliegende Gebäude und ein Vollbrand des betroffenen Gebäudes durch die Feuerwehr verhindert werden. Ein Fachberater des THW wurde hinzugezogen, um die Statik des Gebäudes bewerten zu lassen. Um einen Einsturz zu verhindern, wurden im Gebäude Baustützen zur Stabilisierung eingesetzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr war mit ca. 80 Einsatzkräften für 8 Stunden im Einsatz.

Eingesetzte Kräfte:

- Löschzug 1 Stadtmitte - Löschzug 2 Oberschmitte - Löschzug 3 Metzholz - Löschzug 4 Witzhelden - Energieversorger Gas und Strom - Schornsteinfeger - Polizei - Rettungsdienst Leichlingen und Leverkusen

