FW Leichlingen: Zimmerbrand in Zweifamilienhaus

Leichlingen (ots)

Heute Nacht wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises um 03:58 Uhr ein Zimmerbrand in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses am Zeisigweg gemeldet.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Löschzüge 1-Stadtmitte, 2-Oberschmitte, 3-Metzholz, den Einsatzführungsdienst (A-Dienst), sowie einen Rettungswagen der Rettungswache Leichlingen.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war im betroffenen Erdgeschoss eine Verrauchung wahrnehmbar. Zwei Trupps der Feuerwehr gingen unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor und löschten den Brand im Schlafzimmer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits alle Bewohner außerhalb des Gebäudes und wurden vom Rettungsdienst betreut. Zwei Bewohner wurden medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Dafür wurde ein zweiter Rettungswagen, diesmal von der Rettungswache Burscheid, nachgefordert. Zwei weitere Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht; es wurden keine Verletzungen festgestellt. Die Feuerwehr kontrollierte das gesamte Gebäude und führte Lüftungsmaßnahmen durch.

Der Einsatz war gegen 06:30 Uhr beendet. Die Sperberstrasse war während der Maßnahmen zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr Leichlingen war mit 35 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

