Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: CO Austritt in Einfamilienhaus - Warnmelder rettet Familie das Leben

Leichlingen (ots)

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Wohnhauses in der Rat-Deycks-Strasse am Samstagabend. Ein im Gebäude vorhandener Kohlenmonoxid-Warnmelder löste gegen 21:45 Uhr einen Alarm aus. Die Familie verließ umgehend das Gebäude und wählte den Notruf.

Noch bevor die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, machten sich die Bewohner selbstständig auf den Weg ins Krankenhaus. Weitere Angehörige konnten dann die Einsatzkräfte vor Ort einweisen.

Das Gebäude wurde von der Feuerwehr mit Einsatzkräften unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrolliert und es wurden erhöhte CO Werte im gesamten Keller und Erdgeschoss festgestellt werden.

Die Heizungsanlage, wurde abgeschaltet. Mittels mehrerer Drucklüftern wurde das Gebäude etwa 60 Minuten belüftet. Im Anschluss konnte kein Kohlenmonoxid mehr nachgewiesen werden.

Die Feuerwehr war mit ca. 35 Einsatzkräften etwa eineinhalb Stunden im Einsatz.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein Gas, das man weder sehen noch riechen oder schmecken kann. Genau das macht es so gefährlich: Wenn die Konzentration steigt, können wir es somit selbst nicht wahrnehmen, auch wenn eine gesundheitsschädliche Konzentration in der Luft ist.

Original-Content von: Feuerwehr Leichlingen, übermittelt durch news aktuell