PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Auto entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde aus einem Opel, der zuvor im Mannheimer Stadtteil Waldhof geparkt worden war, Werkzeug entwendet.

Der Besitzer parkte den Opel am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr in der Hubenstraße und stellte bei seiner Rückkehr am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr fest, dass die Schiebetür des Autos mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet worden war und mehrere Bohrmaschinen aus dem Innenraum entwendet wurden.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:48

    POL-MA: Heidelberg: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08:20 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeuge auf und entwendete daraus diverse Gegenstände. Ein im Pleikartsförster Hof geparktes Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nichts. Zwei weitere Fahrzeugbesitzer meldeten der Polizei, ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:37

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montag gegen 15:00 Uhr und Mittwoch gegen 12:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Vereinsgebäude in der Maisbacher Straße. Die Täter verschafften sich zunächst über das Dach des Gebäudes Zugang zu dem Innenraum und hebelten anschließend ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:12

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Gartenwerkzeuge aus Kleingarten - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag entwendeten drei bislang unbekannte Täter mehrere Gartenwerkzeuge aus einem Abstellraum eines Kleingartens im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost. Die Männer haben sich zunächst gegen 17:00 Uhr Zugang zu dem Abstellraum des Kleingartens in der Max-Joseph-Straße verschafft. Als sie von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren