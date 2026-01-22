Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Auto entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde aus einem Opel, der zuvor im Mannheimer Stadtteil Waldhof geparkt worden war, Werkzeug entwendet.

Der Besitzer parkte den Opel am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr in der Hubenstraße und stellte bei seiner Rückkehr am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr fest, dass die Schiebetür des Autos mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet worden war und mehrere Bohrmaschinen aus dem Innenraum entwendet wurden.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell