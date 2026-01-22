Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08:20 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeuge auf und entwendete daraus diverse Gegenstände. Ein im Pleikartsförster Hof geparktes Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nichts. Zwei weitere Fahrzeugbesitzer meldeten der Polizei, dass ihre Autos ebenfalls gewaltsam geöffnet und durchsucht wurden. Aus dem im Bieth/Schlosskirchweg abgestellten Fahrzeug nahmen die Unbekannten eine schwarze Umhängetasche an sich. Bei dem in der Lochheimer Straße geparkten Fahrzeug wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gegenstände entwendet. Weiterhin wurde aus einem Auto in der Schmitthennerstraße Kleingeld sowie ein Pokercoin entwendet. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit überprüft. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung der unbekannten Täter, werden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen.Zeugenhinweise werden unter der Tel.:06221 3418 -0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell