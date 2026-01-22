PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08:20 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeuge auf und entwendete daraus diverse Gegenstände. Ein im Pleikartsförster Hof geparktes Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nichts. Zwei weitere Fahrzeugbesitzer meldeten der Polizei, dass ihre Autos ebenfalls gewaltsam geöffnet und durchsucht wurden. Aus dem im Bieth/Schlosskirchweg abgestellten Fahrzeug nahmen die Unbekannten eine schwarze Umhängetasche an sich. Bei dem in der Lochheimer Straße geparkten Fahrzeug wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gegenstände entwendet. Weiterhin wurde aus einem Auto in der Schmitthennerstraße Kleingeld sowie ein Pokercoin entwendet. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit überprüft. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung der unbekannten Täter, werden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen.Zeugenhinweise werden unter der Tel.:06221 3418 -0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:37

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montag gegen 15:00 Uhr und Mittwoch gegen 12:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Vereinsgebäude in der Maisbacher Straße. Die Täter verschafften sich zunächst über das Dach des Gebäudes Zugang zu dem Innenraum und hebelten anschließend ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:12

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Gartenwerkzeuge aus Kleingarten - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag entwendeten drei bislang unbekannte Täter mehrere Gartenwerkzeuge aus einem Abstellraum eines Kleingartens im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost. Die Männer haben sich zunächst gegen 17:00 Uhr Zugang zu dem Abstellraum des Kleingartens in der Max-Joseph-Straße verschafft. Als sie von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:08

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten entstand beträchtlicher Sachschaden. Eine 25-jährige Frau war gegen 14:30 Uhr mit ihrem VW auf der Straße zwischen den Quadraten B2 und B3 in Richtung Kunststraße unterwegs. An der Kreuzung B2/C3 nahm sie einer 24-jährigen Nissan-Fahrerin, die von rechts kam, die Vorfahrt, und es kam zur Kollision der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren