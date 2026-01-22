Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten entstand beträchtlicher Sachschaden.

Eine 25-jährige Frau war gegen 14:30 Uhr mit ihrem VW auf der Straße zwischen den Quadraten B2 und B3 in Richtung Kunststraße unterwegs. An der Kreuzung B2/C3 nahm sie einer 24-jährigen Nissan-Fahrerin, die von rechts kam, die Vorfahrt, und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die beiden Frauen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ihre Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell