PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto brennt lichterloh

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 8:30 Uhr verständigte am Mittwoch eine 33-Jährige den Notruf, da Rauch aus der Motorhaube ihres Daimler-Benz in den Innenraum des Fahrzeugs drang. Daraufhin hielt sie das Auto in der Kirschgartenstraße an und verließ es. Dies war eine vernünftige Entscheidung, denn kurze Zeit später stand das Auto im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das lichterloh brennende Auto rasch löschen. Verletzt wurde niemand und die Flammen griffen aufgrund der schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen nicht über. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt der Auslöser des Brands. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Daimler-Benz musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:34

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Leimen ein hochwertiges Auto. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen Jeep Grand Cherokee am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf seinem Stellplatz in der Franz-Schubert-Straße in Höhe des Robert-Stolz-Wegs ab und verschloss ihn. Als er am folgenden Mittwochmorgen gegen 6:50 Uhr zu dem ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:09

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte flüchteten samt Beute von einem Firmengelände - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstagabend wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie über den Zaun eines Firmengeländes im Mannheimer Stadtteil Neckarau sprangen, Diebesgut in einen weißen Transporter luden und damit die Flucht ergriffen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen in den späten Abendstunden Zutritt zu dem ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:49

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr, und Dienstagabend, 18:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Goslarer Weg durch das Aufhebeln einer Außentür. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren