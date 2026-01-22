Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto brennt lichterloh

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 8:30 Uhr verständigte am Mittwoch eine 33-Jährige den Notruf, da Rauch aus der Motorhaube ihres Daimler-Benz in den Innenraum des Fahrzeugs drang. Daraufhin hielt sie das Auto in der Kirschgartenstraße an und verließ es. Dies war eine vernünftige Entscheidung, denn kurze Zeit später stand das Auto im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das lichterloh brennende Auto rasch löschen. Verletzt wurde niemand und die Flammen griffen aufgrund der schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen nicht über. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt der Auslöser des Brands. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Daimler-Benz musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell