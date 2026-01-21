PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte flüchteten samt Beute von einem Firmengelände - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie über den Zaun eines Firmengeländes im Mannheimer Stadtteil Neckarau sprangen, Diebesgut in einen weißen Transporter luden und damit die Flucht ergriffen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen in den späten Abendstunden Zutritt zu dem Firmengelände in der Hasenackerstraße. Gegen 23:20 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er beobachtete, wie zwei Männer über die Umzäunung sprangen und anschließend Gegenstände in einen VW Touran luden. Es könnte sich hierbei um Fahrzeugteile gehandelt haben, welche die Täterschaft in ihren Besitz nahm und nun abtransportierte.

Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen die Örtlichkeit mit dem Transportfahrzeug ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rheintalbahnstraße verlassen haben.

Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - im Alter zwischen 20 Jahren und 25 Jahren,
   - durchschnittliche Größe,
   - schlanke Statur.

Beide sollen während der Tat schwarze Kleidung und einer von ihnen eine schwarze Sturmhaube getragen haben.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens ist noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und ermittelt unter anderem, ob Zusammenhänge zu anderen Taten bestehen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

