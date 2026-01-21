Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stellt Einbrecher

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein 64-Jähriger beobachtet und auf frischer Tat erwischt, als er unberechtigt das Firmengelände einer Fahrzeugwerkstatt in der Altrottstraße betrat und sich an dem dortigen Autozubehör zu schaffen machte.

Ersten Ermittlungen zufolge hat der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht zunächst den Zaun überstiegen, um so auf das umzäunte Gelände zu gelangen. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet. Infolgedessen konnte der Mann in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden, obwohl er zunächst noch versucht hatte, zu Fuß die Flucht zu ergreifen, um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.

Bei der Kontrolle des 64-Jährigen sowie seines geparkten Autos fand die Polizeistreife Gegenstände, die den Verdacht erhärteten, dass er sich fremdes Eigentum aneignen wollte. Außerdem wurden bei ihm mehrere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt, bei denen es sich ersten Erkenntnissen zufolge um Diebesgut handelte. Die Beamten nahmen den Mann mit zum Polizeirevier, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Er muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Ob er sich noch für weitere Diebstahlsdelikte verantworten muss und ob Zusammenhänge zu anderen Taten bestehen, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeiposten Walldorf des Polizeireviers Wiesloch geführt werden.

