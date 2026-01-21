Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Heidelberger Stadtteil Wieblingen wurde eine 51-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Die 51-Jährige war gegen 7:30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen entlang der Mannheimer Straße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. In Höhe der Einmündung des Mittelgewannwegs nahm ihr eine 43-jährige VW-Fahrerin, die aus dem Mittelgewannweg auf die Mannheimer Straße einbiegen wollte, die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Dabei stürzte die 51-jährige Frau vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde sie zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde verschlossen an der Unfallstelle abgestellt. Es war lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

