Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfall

Wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 35.000 Euro entstand an beiden beteiligten Pkw bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Kreuzung Jahnstraße (B 30 alt) / Ravensburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 71Jahre alte Fahrer eines Audi trotz roter Ampel aus Richtung Weißenau in die Kreuzung ein und prallte in den Mitsubishi einer 59-Jährigen. Trotz der wuchtigen Kollision blieben nach aktuellem Stand beide Beteiligten unverletzt. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden.

Baienfurt

Pkw nicht versichert

Wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 53-Jährigen. Der Mann war am Donnerstag mit seinem Smart in eine Verkehrskontrolle geraten, wobei die Beamten feststellten, dass für den Pkw kein aktueller Versicherungsschutz besteht. Die Kennzeichen des Wagens wurden sichergestellt und werden der zuständigen Stelle beim Landratsamt übergeben. Der 53-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weingarten

Unfallfluchten

Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht wurden dem Polizeirevier Weingarten am Donnerstag mitgeteilt. In der Zeit zwischen Freitag, den 9. Januar und Donnerstag, den 15. Januar beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW in der Schonisweilerstraße und richtete an diesem Sachschaden von rund 1.500 Euro an. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall ebenso, wie der Verursacher eines Unfalls, der sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in der Talstraße ereignet hat. Auch hier fuhr ein Unbekannter davon, nachdem er einen geparkten VW am Seitenspiegel gestreift und Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet hatte. Während die Polizei zu den beiden gennannten Unfällen unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise auf die Verursacher bittet, gehen die Beamten in einem dritten Fall der Unfallflucht ersten Hinweisen nach. Eine Zeugin hatte am Mittwochvormittag in der Argonnenstraße die Fahrerin eines Mercedes beobachtet, wie diese beim Einparken einen geparkten Seat touchierte. Trotz dessen, dass die Fahrerin den Sachschaden begutachtete, kümmerte sie sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro belaufen.

Baienfurt

Diebe stehlen Kupferkabel in großem Umfang

Insgesamt neun bis zu 700 kg schwere Rollen mit Kupferkabeln haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Firmengelände in der Kartonstraße gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürften die Täter die Umzäunung des Geländes aufgeschnitten und anschließend die schweren Kupferrollen über die angrenzende L 314 (zwischen Baienfurt und Bergatreute) zu einem nahegelegenen Feldweg befördert haben. Anschließend verluden die Täter offensichtlich vier der Rollen in ein Fahrzeug und flüchteten. Fünf Kupferrollen blieben auf dem Feldweg zurück. Der Wert des Diebesguts dürfte mehrere 10.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zu der Tat und der doch recht auffälligen Tatbegehung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Einen Rollerfahrer, der am Donnerstagvormittag vor einer Polizeikontrolle im Bereich der Hermann-Neuner-Straße geflüchtet ist, erwarten nun mehrere Anzeigen. Beamte des Polizeireviers Leutkirch wollten den Fahrer mit seinem auffälligen Roller kontrollieren, als dieser Gas gab und einen Gehweg sowie eine durch einen Straßenpoller gesperrte Straße zur Flucht nutzte. Gebracht hat dem 17-Jährigen die Flucht jedoch nichts. Die Beamten stellten das Zweirad kurze Zeit später fest und konnten die Identität des Fahrers über eine Videoaufzeichnung klären. An dem Motorroller wurden diverse Umbauten vorgenommen, das Kleinkraftrad dürfte um die 100 km/h auf den Tacho bringen. Auf den Teenager, der sich kurze Zeit später selbst stellte, kommt aufgrund seiner Flucht nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell