Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 16.01.2026

Herbertingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tatverdächtiger verletzt 43-Jährigen mit Messer

In Untersuchungshaft befindet sich zwischenzeitlich ein 29-Jähriger, der im Verdacht steht, am Dienstag gegen 17.30 Uhr einen 43-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge soll der Tatverdächtige das Opfer zusammen mit drei Begleitern zuhause aufgesucht und die Rückzahlung bestehender Geldschulden gefordert haben. Um der Forderung Ausdruck zu verleihen, soll der 29-Jährige seinem Opfer zunächst gedroht und in der Folge mit einem Messer zugestochen haben. Zudem soll der Tatverdächtige seinem Opfer im weiteren Verlauf mehrere Kopfstöße versetzt haben. Der 43-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Beamte einer Fahndungseinheit der Kriminalpolizei Friedrichshafen nahmen den 29-jährigen Türken, der nach der Tat das Weite gesucht hatte, am Mittwochmorgen fest. Er wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den dringend tatverdächtigen 29-Jährigen erließ und diesen in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zu den Hintergründen der Tat und den drei Begleitern des 29-Jährigen dauern an.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

