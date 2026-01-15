PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei glättebedingte Fahrradstürze

Zweimal sind am Mittwochvormittag Fahrradfahrende glättebedingt gestürzt und haben sich jeweils verletzt. Gegen 7.45 Uhr kam eine 54-jährige Radfahrerin in der Lanzstraße zu Fall. Sie verletzte sich am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10.15 Uhr stürzte an der Einmündung des Reutenenweg in den Furtweg der 64-jährige Lenker eines Pedelecs. Er verletzte sich dabei an der Schulter und wurde ebenfalls mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Meckenbeuren

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Tettnang und sucht Zeugen. Den Angaben eines 64-jährigen Pkw-Lenkers zufolge habe dieser am Mittwochmorgen die Moosstraße (K7723) von Tettnang in Richtung Meckenbeuren befahren, als ihm gegen 7 Uhr etwa auf Höhe der Kleingartenanlage ein Pkw entgegenkam, der zu weit links gefahren sei. Hierdurch sei es zu einer Kollision der Außenspiegel gekommen, wodurch Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrzeuglenker habe danach die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem anderen beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Überlingen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, hat ein 49-Jähriger am Dienstagvormittag einen Pkw gelenkt. Der Mann wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lippertsreuter Straße kontrolliert. Hierbei ergab sich, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, da ihm dieser zurückliegend behördlich entzogen wurde. Der 49-Jährige durfte die Fahrt nicht fortsetzen und wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Uhldingen-Mühlhofen

Mit Pkw ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ohne den notwendigen Versicherungsschutz war der 51-jährige Lenker eines Pkw unterwegs, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Donnerstag gegen Mitternacht im Ortsgebiet kontrolliert wurde. Wie die Beamten feststellten, besteht offenbar bereits seit Frühjahr des Vorjahres keine entsprechende Haftpflichtversicherung mehr für das Fahrzeug. Dem 51-Jährigen wurde daher die Weiterfahrt bis zum Abschluss einer ausreichenden Versicherung untersagt, er gelangt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Markdorf

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Überlingen und sucht Zeugen. Den Angaben eines Zeugen zufolge fuhr am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr der aus Richtung Kluftern kommende Lenker eines Pkw über die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs Zeppelinstraße/Gaußstraße und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen kleinen dunklen Kompaktwagen. Weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

