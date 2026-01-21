Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag verursachte ein 70-jähriger Autofahrer in der Straße Neckargün einen Unfall bei dem Sachschaden entstand.

Ersten Unfallermittlungen zufolge verwechselte der Mann das Gas- mit dem Bremspedal seines Seat und kollidierte mit einem BMW eines 30-Jährigen, der vor ihm ordnungsgemäß geparkt war.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell