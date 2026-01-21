PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag verursachte ein 70-jähriger Autofahrer in der Straße Neckargün einen Unfall bei dem Sachschaden entstand.

Ersten Unfallermittlungen zufolge verwechselte der Mann das Gas- mit dem Bremspedal seines Seat und kollidierte mit einem BMW eines 30-Jährigen, der vor ihm ordnungsgemäß geparkt war.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

