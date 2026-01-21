PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr, und Dienstagabend, 18:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Goslarer Weg durch das Aufhebeln einer Außentür. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Es werden Personen gesucht, die zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

