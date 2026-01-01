PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Brückenpassage eines Flusskreuzfahrtschiffes in Elsfleth verläuft nicht wie geplant

Oldenburg (ots)

Am Vormittag des Neujahrtages ist bei der Eisenbahnbrücke Elsfleth erneut zu einer leichten Brückenkollision gekommen. Dabei berührte ein auf dem Oberdeck eines Fahrgastkabinenschiffe liegendes Sonnensegel die Unterkonstruktion der Brücke. Das Fahrgastschiff befand sich von Bremen kommend auf dem Weg zum Zielhafen seiner Reise in Oldenburg. Von den aktuell an Bord befindlichen 58 Passagieren und 20 Besatzungsmitgliedern wurde niemand verletzt. Größe Schäden am Schiff sowie an der Brücke sind ebenfalls nicht zu vermelden.

Die Wasserschutzpolizei Brake ist für die Unfallbearbeitung zuständig und hat ihre Ermittlungen an Bord des Schiffes durchgeführt. Nach ersten Erkenntnissen haben Wind- und Tideverhältnisse zu einer Wellenbildung und somit einer Unterschreitung der Durchfahrtshöhe bei der Brückenpassage geführt. Gegen den Kapitän des Kreuzfahrtschiffes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Bahnverkehr wurde nach der Brückenanfahrung bis zum Zeitpunkt der Überprüfung durch die Deutsche Bahn für den Zugverkehr gesperrt. Mittlerweile kann die Brücke wieder befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
WSPSt Brake
Telefon: 04401/ 7075815
E-Mail: esd@wsp-brake.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 17:39

    WSPI-OLD: Maschinenausfall auf einer Personenfähre

    Emden (ots) - Am Nachmittag des 28.12.2025 kam es auf einer mit 178 Personen besetzten Personenfähre, zwischen Borkum und Emden, auf Grund eines technischen Defektes zu einem Maschinenausfall. Die Fähre konnte außerhalb des Fahrwassers ankern. Der technische Defekt konnte währenddessen mit bordeigenen Mitteln behoben werden und die Fähre konnte die Fahrt nach Emden ohne Probleme fortsetzen. Weder Passagiere noch die ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 15:25

    WSPI-OLD: Festgekommendes Fahrgastschiff zwischen Norderney und Juist

    Norderney/Norddeich (ots) - Das am 06.12.2025, gegen 15:30 Uhr, zwischen den Inseln Norderney und Juist festgekommende kleine Fahrgastschiff war in den Abendstunden bei einsetzender Flut wieder eigenständig freigekommen. Die an Bord noch befindlichen Besatzungsmitglieder konnten das Fahrzeug sicher in den Hafen von Norddeich zurückführen. Die Wasserschutzpolizei ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:17

    WSPI-OLD: Seeschiff kollidiert gleich zwei Mal im Hafen von Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - In den frühen Freitagnachtstunden, um 01:30 Uhr, kollidierte in Wilhelmshaven, ein unter der Flagge Hong Kongs fahrendes Seeschiff, zunächst mit der Kaimauer der Seeschleuse und anschließend beim Anlegen noch mit der Kaianlage am Lüneburg Kai. Durch die Kollision mit der Kaimauer der Seeschleuse beim Einfahren in diese, wurden Betonteile der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren